Джейхун Наджафов 14:39

После инцидента в Караганде, где в результате драки армян с казахами погиб один человек коренной национальности, а трое других получили ранения, несмотря на очевидность ситуации и официальные извинения армянской диаспоры в Казахстане, некоторые армянские политики додумались до «азербайджанского следа» в этой истории. Об абсурдной версии причастности к карагандинскому делу азербайджанцев haqqin.az сообщил казахстанский политолог Досым Сатпаев.

В частности, Сатпаев прокомментировал haqqin.az предположение депутата Национального собрания Армении Эдмона Марукяна о том, что «азербайджанцам удалось эту межличностную ссору разжечь в антиармянскую акцию». Депутата, кстати, дружно поддержали многие его коллеги. А вот казахский эксперт, находящийся непосредственно в гуще событий, убежден, что «все разговоры о внешнем влиянии на то, что произошло в ресторане в Караганде, и все с этим связанное - полнейший нонсенс». Да, отмечает Сатпаев, была драка между людьми различных этнических групп, в результате которой погиб казах, и у населения города возникли претензии к правоохранительным органам, госструктурам, которые не предоставили более менее оперативную и обстоятельную информацию о происшествии. «Образовался информационный вакуум, который заполнился различными слухами, провокационными заявлениями. Многие карагандинцы стали требовать, чтобы все виновные были привлечены к ответственности, никто не смог бы откупиться. В истории Казахстана происходили подобные инциденты, когда жертвами становились люди различных этнических общин. На этот раз жертвой стал казах, и это вызвало возмущение общественности», - объясняет политолог. А казахстанские власти, как утверждает Досым Сатпаев, вместо того чтобы дать полную информацию и хоть в какой-то мере успокоить страсти, стали замалчивать преступление. «И даже запугивать население, угрожая привлечь к ответственности за распространение слухов. Это и стало основной причиной стихийного митинга в Караганде, где участники требовали проведения справедливого расследования», - подчеркивает казахстанский эксперт.