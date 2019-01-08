Не стихает межнациональный конфликт между армянами и казахами Новая оценка эксперта
После инцидента в Караганде, где в результате драки армян с казахами погиб один человек коренной национальности, а трое других получили ранения, несмотря на очевидность ситуации и официальные извинения армянской диаспоры в Казахстане, некоторые армянские политики додумались до «азербайджанского следа» в этой истории.
Об абсурдной версии причастности к карагандинскому делу азербайджанцев haqqin.az сообщил казахстанский политолог Досым Сатпаев.
В частности, Сатпаев прокомментировал haqqin.az предположение депутата Национального собрания Армении Эдмона Марукяна о том, что «азербайджанцам удалось эту межличностную ссору разжечь в антиармянскую акцию». Депутата, кстати, дружно поддержали многие его коллеги. А вот казахский эксперт, находящийся непосредственно в гуще событий, убежден, что «все разговоры о внешнем влиянии на то, что произошло в ресторане в Караганде, и все с этим связанное - полнейший нонсенс».
Да, отмечает Сатпаев, была драка между людьми различных этнических групп, в результате которой погиб казах, и у населения города возникли претензии к правоохранительным органам, госструктурам, которые не предоставили более менее оперативную и обстоятельную информацию о происшествии.
«Образовался информационный вакуум, который заполнился различными слухами, провокационными заявлениями. Многие карагандинцы стали требовать, чтобы все виновные были привлечены к ответственности, никто не смог бы откупиться. В истории Казахстана происходили подобные инциденты, когда жертвами становились люди различных этнических общин. На этот раз жертвой стал казах, и это вызвало возмущение общественности», - объясняет политолог.
А казахстанские власти, как утверждает Досым Сатпаев, вместо того чтобы дать полную информацию и хоть в какой-то мере успокоить страсти, стали замалчивать преступление. «И даже запугивать население, угрожая привлечь к ответственности за распространение слухов. Это и стало основной причиной стихийного митинга в Караганде, где участники требовали проведения справедливого расследования», - подчеркивает казахстанский эксперт.
Сатпаев считает, что в Казахстане сегодня вообще довольно высок уровень протестных настроений. И при таких инцидентах, как в Караганде, эти настроения проявляются в той или иной форме.
«В определенной степени это классическая конфликтная ситуация, когда на фоне напряженности в обществе происходит инцидент и разгораются нешуточные страсти. И сейчас, когда от рук пришлой этнической группы погиб казах, естественно, что у других казахов появляются определенные вопросы. Но острие возмущения направлено не против какой-либо этнической общины, а на правоохранительные органы, которые попытались спустить это дело на тормозах. После митинга в Караганде, где главе города пришлось выступить перед протестующими и против шумихи в социальных сетях, генпрокурор Казахстана взял под свой личный контроль расследование этого дела, а правоохранительные органы обещали провести тщательное следствие. Без общественного резонанса, вероятнее всего, дело постарались бы по-тихому замять», - уверен Сатпаев.
Что же касается абсурдных измышлений армянских политиков, усмотревших «азербайджанский след», то они явно пытаются обнаружить черную кошку в темной комнате, зная при этом, что ее там нет. Версия настолько нелепа, что на сей «политический ход Еревана» с целью информационного давления на казахстанские власти в Астане никто даже внимания не обратил.
Говоря же о реакции армянских политиков и СМИ, которые голословно обвиняют казахов в ненависти к армянам, Сатпаев отметил, что здесь проявляется подспудное желание Еревана дискредитировать Казахстан.
«Дело в том, что Армения давно, как говорится, точит зуб на Астану за некоторые шаги нашего правительства, которые не устраивают Ереван. В частности, Казахстан выступил против продления полномочий представителя Армении на посту генсека ОДКБ, глава Казахстана не принял участие в совете ОДКБ в Ереване в 2016 году, и именно он поднял вопрос о том, что Армения может вступить в ЕАЭС и Таможенный союз в рамках только тех границ, которые признаны ООН. То есть без Нагорного Карабаха! Кроме того, Баку и Астана успешно сотрудничают в Совете Сотрудничества тюркоязычных государств. Поэтому Казахстан давно в «черном списке» у некоторых армянских политиков. Вот теперь в Ереване хотят воспользоваться инцидентом в Караганде и представить дело так, будто в Казахстане нарушают права этнических групп. И это в то время, когда армянская диаспора Казахстана официально выразила соболезнование, принесла извинения казахстанской общественности за совершенное в Караганде преступление», - возмущается политолог.