Ветреная и холодная погода сохранится
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха составит ночью 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Днем ожидается порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорье 11-16 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.