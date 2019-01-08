В Баку с участием иностранных экспертов, членов Коллегии адвокатов и юристов состоялась конференция на тему «Коммерческая медиация и построение системы альтернативного разрешения споров».

Конференция состоялась при организационной поддержке Коллегии адвокатов Азербайджана и информационной поддержки Американской торговой палаты в Азербайджане AmCham.

На мероприятии с докладами выступили руководитель Центра альтернативного разрешения споров Италии Леонардо Д’Урсо, руководитель кафедры предпринимательского права университета Сент-Луис в США профессор Патрисия Ли и медиатор из США Элизабет Хассе.

В качестве модератора конференции выступал руководитель Комитета альтернативного разрешения споров Коллегии адвокатов Руслан Мирзаев.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие свыше 40 членов Коллегии адвокатов, а также член ее президиума Мухтар Мустафаев и глава аппарата президиума Коллегии адвокатов Фархад Наджафов.