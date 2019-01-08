Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана задержали фальшивомонетчиков, пытавшихся пустить в оборот фальшивую иностранную валюту в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, Главному управлению стало известно о намерении неких лиц реализовать в Баку фальшивые купюры на миллион рублей. В результате неотложных оперативно-розыскных мер были задержаны при попытке продать один миллион фальшивых российских рублей за 8 тысяч манатов житель Баку Гасан Алекперов и житель Гянджи, ранее судимый Ширван Мусаев.

Во время осмотра места проживания этих лиц были обнаружены и изъяты и другие вещественные доказательства.

В следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Алекперова и Мусаева решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.