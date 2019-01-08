«Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси... Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», — сказал белорусский лидер.

Союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе, при этом речь об объединении двух государств не идет, заявил на совещании в Минске президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко пояснил, что на объединение двух стран не может пойти и российское руководство, «Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит».

Белорусский лидер уточнил, что две страны подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали свои отношения строго придерживаясь этого документа.

Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер.