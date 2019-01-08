В результате атаки погибли шесть военнослужащих, около 20 человек пострадали. В числе пострадавших, по данным телеканала Sky News Arabia, губернатор провинции Ахмед Абдалла ат-Турки и командующий 4-м военным округом генерал-майор Фадль Хасан. Кроме того, ранены начальник генштаба армии генерал-лейтенант Абдалла Салем ан-Нахъи, его заместитель Салех аз-Зиндани и глава военной разведки Мухаммед Салех Таммах. Есть пострадавшие и среди освещавших церемонию журналистов. Погибшие военные сопровождали военачальников, отмечает телеканал.

База Аль-Анад расположена в 60 км к северу от города-порта Аден, считающегося временной столицей страны после захвата мятежниками Саны. Парад проходил в связи с началом нового учебного года для курсантов.