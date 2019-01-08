Лукашенко прослезился во время игры сына на рояле видео
Младший сын президента Республики Беларусь Николай Лукашенко растрогал своего отца до слёз, пишет «Комсомольская правда Беларусь».
Белорусские телеканалы показали фрагмент выступления на сцене младшего сына президента Беларуси. Вечером 9 января 14-летний Коля сыграл на рояле во время большого концерта по случаю чествования деятелей и коллективов, отмеченных премиями «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп».
Николай Лукашенко аккомпанировал на рояле во время исполнения песни о Родине. В этот момент камеры показали сидящего в зале Александра Лукашенко, который прослезился и утер платком глаза.