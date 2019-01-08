Младший сын президента Республики Беларусь Николай Лукашенко растрогал своего отца до слёз, пишет «Комсомольская правда Беларусь».

Белорусские телеканалы показали фрагмент выступления на сцене младшего сына президента Беларуси. Вечером 9 января 14-летний Коля сыграл на рояле во время большого концерта по случаю чествования деятелей и коллективов, отмеченных премиями «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп».

Николай Лукашенко аккомпанировал на рояле во время исполнения песни о Родине. В этот момент камеры показали сидящего в зале Александра Лукашенко, который прослезился и утер платком глаза.