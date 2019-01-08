Ульвия Худиева 16:47

Для возрождения в стране древнего промысла – пчеловодства азербайджанское правительство предпринимает конкретные шаги. В частности, на каждую пчелиную семью (улей) пчеловодам выделяется субсидия в размере 10 манатов. 11 тысяч 642 фермера уже получили субсидии на общую сумму 2 миллиона 969 тысяч 960 манатов.

Вместе с тем некоторые пчеловоды еще не получили полагающиеся им средства, хотя официально зарегистрировали свои хозяйства. Но в Министерстве сельского хозяйства не видят оснований для беспокойства и обещают выплатить очередные субсидии не позднее февраля наступившего года. Дело в том, что количество утвержденных субсидий строго соответствует числу зарегистрированных пчеловодов и наличию у них указанного количества ульев. В то же время, судя по обращениям пчеловодов, не все из них прошли регистрацию. Выяснилось, что 4 тысяч фермеров, занятых разведением пчел, не оформили законным образом свои пасеки. Всего же на сегодняшний день в стране не 270 тысяч ульев, что следует из документов, а почти 500 тысяч. Как оказалось, поскольку до последнего времени этой отрасли сельского хозяйства не уделялось достаточного внимания и какие-либо льготы для пчеловодов отсутствовали, не все фермеры проявили интерес к предложению органов на местах оформить должным образом свои пасеки. Теперь же, когда часть пчеловодов получили конкретные средства на развитие своих ферм, число обратившихся за субсидиями значительно возросло. Все это требует пересмотра данных, уточнения количества пчеловодческих хозяйств по регионамии т.д. Начальник отдела организации животноводства и идентификации Минсельхоза Асаф Омаров заверяет, что субсидии будут выплачены абсолютно на все ульи, требуется только официальная регистрация, которая в настоящее время продолжается. Республиканская комиссия рассматривает обращения, а список получивших субсидии размещен на официальном сайте министерства.

Вместе с тем А.Омаров предупреждает, что в целях предотвращения недостоверных данных о количестве ульев сельхозведомство проводит специальное расследование. Как отметил чиновник, проверяются пчеловодческие хозяйства и количество ульев даже в самых высокогорных и труднодоступных селах, причем без предварительного уведомления. По утверждению специалистов Минсельхоза, основные расходы пчеловоды несут при перевозке пасек весной-осенью и борьбу с заболеваниями пчел, и субсидия в размере 10 манатов на каждый улей стала для них существенной поддержкой. «Пчеловодам приходится тратиться на приобретения различных препаратов от пчелиных болезней и сезонную транспортировку пасек. В то же время пчеловодство не требует таких больших затрат и труда, как, например, животноводство. Содержание одной пчелиной семьи с учетом транспортных расходов составляет от 15 до 50 манатов. Основное предназначение субсидий – это определенное покрытие их расходов», - говорит начальник отдела Минсельхоза. По словам А.Омарова, наиболее распространенными заболеваниями местных пчел являются нозематоз (паразиты) и клещевая болезнь. Для борьбы с ними пчеловоды сами приобретают лекарственные препараты. Занимающийся пчеловодством житель Дашкесана рассказал haqqin.az о проблемах в этой сфере. Для получения субсидий, утверждает он, надо пройти идентификацию, то есть на каждый улей в верхнем правом углу прикрепляется прямоугольная пластиковая пластинка. Стоимость одной такой пластинки составляет 1,8 маната. «Если заранее не заплатить, то регистрация не проводится. И хотя пчеловоды недовольны дороговизной пластинок, никто на это не реагирует. Нам просто сказали, что эти пластинки изготавливает частная компания, не уточнив, что это за компания и почему за крошечные пластиковые таблички она берет так дорого», - возмущается пасечник. Далеко не все упорядочено и с продажей собранного пчеловодами меда, доступа их со своей продукцией на рынки страны. Например, место на ярмарках, которые организовывает Минсельхоз, обходится пчеловодам в 400-500 манатов, а магазины работают с пчеловодами за проценты от продажи. «Мы вынуждены снижать цены, чтобы хотя бы долги выплатить. А транспортные расходы растут из года в год», - жалуется фермер. А вот пчеловод из Исмаиллы Гасан Мамедов считает, что, несмотря на все трудности, пчеловодство - выгодный бизнес. В отличие от других хозяйств доходы пчеловода превышают его расходы в 5-6 раз.