Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось чествование известного азербайджанского комментатора Ровшана Биннетли, которому недавно исполнилось 60 лет.

Поздравить с юбилеем журналиста, работающего сейчас на канале CBC Sport, пришли люди из мира спорта, бывшие и нынешние коллеги.

С поздравительной речью выступили президент CBC Sport Волкан Юст, президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов, президент футбольного клуба «Нефтчи» Кямран Гулиев, олимпийская чемпионка Земфира Мефтахетдинова, пресс-секретарь АФФА Фируз Абдулла и многие другие.

Юбиляру было преподнесено немало подарков. Особо запомнился презент Кямрана Гулиева, подарившего уроженцу Агдама и ярому поклоннику клуба «Карабах» Ровшану Биннетли футболку «Нефтчи» - главного соперника агдамского клуба.

Сам именинник в своей речи рассказал о своей мечте – прокомментировать матч с агдамского стадиона «Имарят».