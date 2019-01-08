Лукашенко пригрозил России

Россия может потерять Беларусь как союзника на западном направлении, если Москва не учтет интересы союзного государства и не договорится о компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной сфере, сказал белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на заседании правительства.

По словам Лукашенко, отсутствие договоренностей с РФ в нефтяной сфере не станет катастрофой для Минска. «Если руководство России изберет такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это его выбор. Мы же их заставить не можем», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Лукашенко заверил, что для Белоруссии не проблема заработать дополнительные 400 миллионов долларов и таким образом компенсировать ожидаемые в этом году потери от налогового маневра.

Также он призвал правительство искать другие надежные источники, которые позволят компенсировать потери из-за российского налогового маневра.

По словам Лукашенко, экономика Белоруссии потеряет от налогового маневра в нефтяной сфере 10,6 миллиарда долларов до 2025 года. Минск такие убытки нести не может и требует обязательной проработки путей компенсации потерь.