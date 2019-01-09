В Испании обезвредили банду армян

Группировка, занимавшаяся организацией договорных теннисных матчей, в которую входили выходцы из Армении, обезврежена в Испании, задержаны 15 человек, расследование ведется в отношении еще 68, в том числе спортсменов, говорится в сообщении Гражданской гвардии Испании, передает РИА Новости.

Среди 83 человек – 28 профессиональных спортсменов.

Из сообщения следует, что в основном в договорных матчах участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger, с которыми связывались члены группировки, заранее договариваясь с ними о результате игр.

Группировка действовала как минимум с февраля 2017 года. Предполагается, что за это время ее доход мог составить миллионы евро. Операция была проведена в октябре, однако ее подробности Гражданская гвардия сообщила только сейчас.

Обыски были проведены в девяти провинциях Испании, обнаружены 167 тысяч евро наличными, банковские карты, пистолет, дорогие автомобили и ювелирные изделия. Заморожены 42 банковских счета, наложен арест на объекты недвижимости.

Подозреваемым предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, коррупции, мошенничестве, отмывании денег, незаконном владении оружием и неправомерном присвоении личных данных.