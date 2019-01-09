В России азербайджанцу-таксисту проломили голову
В Казани 41-летнему водителю такси "Татарстан" из Зеленодольска - гражданину Азербайджана проломили голову, сообщает издание Prokazan.
Согласно информации, подозреваемый - другой водитель, которому 31 год.
"Неизвестный жестоко избил гражданина Азербайджана, которого госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом затылочной кости. Полицейские задержали другого водителя, выяснилось, что избиение произошло после ссоры", - сообщили Prokazan.ru.
Возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", выясняются все обстоятельства.