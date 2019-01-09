Армянская семья, состоящая из шести человек, притворялась азербайджанцами, чтобы, как им казалось, ускорить процесс получения вида на жительство в Германии, сообщает haqqin.az со ссылкой на Wormser Zeitung.

Армяне, уничтожившие по приезде в Германию свои документы, представились как Гасановы в надежде на то, что запрос немецких миграционных служб в Азербайджан и, при необходимости, в Армению останется без ответа из-за несуществующих имен и фамилий.

Однако ходатайство «Гасановых» - бабушки, отца, матери и троих детей - на получение статуса беженцев было отклонено. С тех пор семья проживала в Вормсе, получая пособие. Но вечно так продолжаться не могло. Обман раскрылся, и выяснилось, что это вовсе не Гасановы, а Мкртчяны и Халатяны. А детей зовут Нелли, Метаксия и Геворг. Причем также стало известно, что женщина, выдаваемая за бабушку, на самом деле не является родственницей семьи.

Мошенничество лишило армянскую семью даже минимальных шансов задержаться в Германии. «Бабушка» согласилась уехать добровольно и получила даже финансовую помощь от городских властей, а вот остальные члены семьи отказались покидать Германию. В результате к ним среди ночи нагрянули сотрудники миграционной службы и полицейские, и уже утром семейка была депортирована из Берлина в Армению.

Как часто бывает в таких случаях, нашлись и те, кто встал на защиту мигрантов. Пастор местного собора Тобиас Шефер, в общине которого состояла армянская семья, не одобрил действия властей.