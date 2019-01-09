Власти запретили митинг «Мусават»
Исполнительная власть города Баку отказалась санкционировать назначенный на 12 января митинг партии «Мусават» с требованием освобождения «политзаключенных», сообщает «Туран».
Издание пишет, что городская мэрия сочла проведение акции «нецелесообразным».
Партия же заявила о нарушении столичной мэрией Закона о свободе собраний.
Отметим, что партия «Мусават» обратилась в Бакинскую мэрию за разрешением о проведении 12 января митинга в защиту арестованного блогера Мехмана Гусейнова.