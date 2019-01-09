В Армении предъявили обвинения экс-министру обороны

Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела 1 марта. Об этом сообщает газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, Оганян, который во время событий 1-2 марта 2008 года был начальником Генштаба ВС, обвиняется в свержении конституционного строя.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено второму президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

В Специальной следственной службе, которая ведет следствие, не стали комментировать информацию газеты. Отказался от комментариев и сам Оганян. В беседе с газетой он призвал обратиться в правоохранительные органы, заявив, что не хочет отвечать на этот вопрос.