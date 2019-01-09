Помпео: США будут добиваться ухода иранцев из Сирии
Соединенные Штаты путем дипломатии будут добиваться, чтобы все иранцы покинули Сирию, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Американском университете в Каире, передает ТАСС.
"В Сирии США будут действовать дипломатическим путем, чтобы все до последнего иранцы покинули эту страну, и при поддержке ООН работать, чтобы покончить со страданиями сирийского народа и принести в страну стабильность и безопасность", - сказал американский госсекретарь.