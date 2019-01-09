По его словам, в целях контроля обеспечения населения безопасными и качественными лекарственными препаратами в соответствии с планом мероприятий начались проверки аптек. На сегодняшний день уже проверено 17 столичных аптек, в девяти из которых обнаружены недостатки.

«В ходе проверок аптек контролируется наличие сертификатов лекарственных препаратов, регистрационной лицензии, условий содержания лекарств, а также наличие в продаже препаратов, запрещенных к ввозу, продаже, хранению и применению в Азербайджане, просроченных лекарств, источник производства которых неизвестен, и поддельных лекарств. В девяти аптеках изъяты 292 упаковки препаратов без сертификатов. Против владельцев аптек были составлены протоколы, которые переданы в соответствующие государственные органы», - сказал представитель Минздрава.

Проверки в столичных аптеках проводятся в соответствии с законом «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей» от 2 июля 2013 года и Указом президента об утверждении «Положения о форме и правилах ведения единого информационного реестра проводимых в предпринимательской сфере проверок» от 15 февраля 2011 года.

Пярвиз Абубекиров сказал также, что, согласно плану, провероки проводятся не более одного раза в год в отношении объекта предпринимательства, принадлежащего к группе высокого риска, не более одного раза в течение двух лет в отношении объекта предпринимательства, принадлежащего к группе среднего риска, и не более одного раза в три года в отношении объекта предпринимательства, принадлежащего к группе низкого риска.

Проверки аптек продолжаются.