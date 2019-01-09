В Украине избили депутата Мирзояна
В украинском городе Кривой Рог избили депутата Центрально-Городского районного совета Вадима Мирзояна, сообщает издание «Первый Криворожский» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
«На улице Хостинской в Центрально-Городском районе Кривого Рога неизвестные брызнули человеку в лицо газовым баллончиком и избили его металлической трубой», — говорится в сообщении.
После нападения правоохранители завели уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство» УК Украины.