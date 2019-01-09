Американскому миллиардеру, основателю компании Tesla Space X Илону Маску предложили китайскую «грин –карту» - привилегия, которой пользуется элитная группа иностранцев, в том числе несколько нобелевских лауреатов и бывшая звезда НБА, передает AFP.

Маск находится в Китае на открытии первого зарубежного завода Tesla, который позволит ему продавать автомобили напрямую на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Предприниматель встретился с премьер-министром Ли Кэцяном, где они обсудили планы Tesla в Китае. «Я надеюсь превратить шанхайскую фабрику Tesla в глобальный пример», - сказал Маск. «Я действительно люблю Китай, я хочу бывать здесь чаще». В ответ Ли Кэцян отметил, что Маску могут предоставить китайскую «грин-карту»

По данным государственной газеты China Daily, число иностранцев с постоянным видом на жительство в Китае в 2016 году превысило 10 000 человек.

Членами этого клуба, согласно газете, являются голландский ученый Бернард Феринга, который получил Нобелевскую премию по химии 2016 года, бывший звездный игрок НБА Стефон Марбери и нобелевский экономист Роберт Манделл.