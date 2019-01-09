Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные морских ресурсов.
Эсминец оснащен системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»). Он также может нести до 56 крылатых ракет «Томагавк».
Отмечается, что сейчас USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО. В 2016 году этот корабль в восточной части Средиземного моря вплотную сблизился с российским сторожевым фрегатом «Ярослав Мудрый», пройдя от него в 50-70 метрах.