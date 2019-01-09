Виктор Орбан бросил перчатку Эммануэлю Макрону
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает президента Франции Эммануэля Макрона лидером европейских «проиммиграционных сил», и поэтому он обязан противостоять ему, передает Reuters.
«Нельзя отрицать, что Эммануэль Макрон является важной фигурой, более того, лидером проиммиграционных сил», - заявил Орбан.
«Это не личное, а вопрос будущего наших стран. Если то, что он хочет в отношении миграции, осуществится в Европе, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен бороться с ним».