США оставили за собой право бомбить Сирию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения оружия в Сирии, однако в Вашингтоне надеются, что для этого не будет причин. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Каире, предает Reuters.

Он отметил, что Белый дом все еще привержен полному уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), а в случае появления новых целей США будут наносить по ним авиаудары. В то же время он напомнил, что американские войска продолжают покидать страну.

В своей речи Помпео отметил, что Соединенные Штаты являются «силой добра» на Ближнем Востоке и всегда стремились к освобождению, а не оккупации региона. Он также призвал ближневосточные страны уделять больше внимания борьбе с боевиками ИГ. «Как только США отступают, появляется хаос», — сказал госсекретарь.