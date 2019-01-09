В Киркуке подняли флаг Курдистана Ирак ввел войска

Ирак ввел в Киркук спецназ после того, как на штаб-квартире партии «Патриотический союз Курдистана» была поднят флаг Курдистана.

Руководитель управления по борьбе с терроризмом Ирака  предоставил Патриотическому союзу Курдистана время до полудня пятницы, чтобы флаг был спущен, передает AFP.

Согласно конституции Ирака,  провинция Киркук контролируется центральным правительством в Багдаде.

Киркук является одним из нескольких регионов, которые курдские бойцы пешмерга освободили в 2014 году от боевиков «Исламского государства». После референдума о независимости в 2017 году в трех провинциях Иракского Курдистана, а также в спорных пограничных районах, включая Киркук, Багдад развернул федеральные силы  в этих районах.

В декабре Багдад и Иракский Курдистан объявили о соглашении по возобновлению экспорта нефти из Киркука.

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