В Киркуке подняли флаг Курдистана Ирак ввел войска
Ирак ввел в Киркук спецназ после того, как на штаб-квартире партии «Патриотический союз Курдистана» была поднят флаг Курдистана.
Руководитель управления по борьбе с терроризмом Ирака предоставил Патриотическому союзу Курдистана время до полудня пятницы, чтобы флаг был спущен, передает AFP.
Согласно конституции Ирака, провинция Киркук контролируется центральным правительством в Багдаде.
Киркук является одним из нескольких регионов, которые курдские бойцы пешмерга освободили в 2014 году от боевиков «Исламского государства». После референдума о независимости в 2017 году в трех провинциях Иракского Курдистана, а также в спорных пограничных районах, включая Киркук, Багдад развернул федеральные силы в этих районах.
В декабре Багдад и Иракский Курдистан объявили о соглашении по возобновлению экспорта нефти из Киркука.