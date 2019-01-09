Ирак ввел в Киркук спецназ после того, как на штаб-квартире партии «Патриотический союз Курдистана» была поднят флаг Курдистана.

Руководитель управления по борьбе с терроризмом Ирака предоставил Патриотическому союзу Курдистана время до полудня пятницы, чтобы флаг был спущен, передает AFP.