Вот кто убил Орхана Джемаля

Отдел информации 20:55

В расследовательском центре Михаила Ходорковского «Досье» рассказали о результатах пятимесячного изучения обстоятельств убийства съемочной группы «Центра управления расследованиями» (ЦУР) в Центральноафриканской Республике. Расследователи считают подозреваемым в причастности к преступлению местного жандарма — он следил за журналистами, постоянно находясь на связи с их водителем, а также с сотрудником одной из компаний Евгения Пригожина, сообщает «Дождь». Напомним, что журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они прилетели туда для съемок расследования о российских наемниках в Африке.

Вечером 30 июля, незадолго до гибели, журналисты проехали через город Сибю. Центру «Досье» удалось поговорить с двумя военными FACA (правительственная армия ЦАР), дежурившими на блокпосту на выезде из города. Они рассказали, что за 20 минут до проезда джипа журналистов блокпост пересекла машина с тремя вооруженными белыми людьми и двумя центральноафриканцами, в том числе жандармом Эммануэлем Туагуэнде Котофио. Эти люди предупредили военных, что «за ними скоро проследует еще машина с белыми», и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что «это друзья». Журналисты покинули город в 19.00 по местному времени; по данным «Досье», через час они были убиты. По информации «Досье», машина с жандармом оказалась в Сибю не случайно. Как следует из данных телефонных звонков Котофио, все три дня, что журналисты были в ЦАР, — от прибытия в аэропорт Банги до Сибю, — он всегда находился где-то недалеко: или на соседней улице, или по крайней мере в том же районе. Все это время жандарм постоянно держал связь с водителем журналистов Бьенвеню Дувокамой. По данным биллинга, с 28 по 30 июля Дувокама позвонил Котофио 47 раз. При этом собеседник «Досье» из числа центральноафриканских журналистов утверждает, что Дувокама в прошлом тоже был сотрудником жандармерии.

Водитель и жандарм созванивались сразу по двум номерам: до 11:00 28 июля Дувокама звонил Котофио с личного номера, а потом только с новой сим-карты, зарегистрированной на некоего Тома Мариана (Toma Mariana). Тогда же, в день прилета журналистов, у Дувокамы появляется и новый телефон: судя по проанализированным «Досье» данным IMEI (International Mobile Equipment Identity — уникальный идентификационный номер телефона), сначала он включил его со старой сим-картой, а затем на нем же активировал новую. В центре «Досье» считают, что все это говорит об организации спецоперации. Основываясь на данных телефонных звонков, центр «Досье» связал Эммануэля Котофио с работающими в ЦАР россиянами. В июле-августе 2018 года жандарм 98 раз созванивался с Александром Сотовым, предположительно связанным со структурами Евгения Пригожина. В ЦАР он был официально трудоустроен «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в компании «М-Финанс», следует из полученных «Досье» внутренних документов компании. Она связана с Пригожиным через своего бывшего гендиректора Евгения Ходотова.

Официальный начальник Сотова, по данным расследования, — советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, который, как писала «Фонтанка», «сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах Пригожина». За июль-август 2018 года они, согласно биллингу, созванивались больше ста раз. Свой центральноафриканский номер Александр Сотов зарегистрировал на поддельный американский паспорт некоего Трэвиса Хэммонда. В зарплатных ведомостях «М-Финанс» Сотов значится под личным номером «М-5661» — жетоны с номерами такого же формата, как неоднократно писали СМИ, присваиваются бойцам ЧВК «Вагнера». По мнению Центра «Досье», «российский след» тянется из ЦАР в Москву — к Кириллу Романовскому, спецкору связываемого с Пригожиным РИА «ФАН». Как писала «Медуза», именно Романовский нашел «фиксера» для съемочной команды ЦУР — некоего «Мартина из ООН». Именно «Мартин» рекомендовал журналистам водителя, который, по данным «Досье», мог быть сотрудником жандармерии ЦАР. Представители миссии ООН заявляли, что организация не поддерживала контакт с погибшими журналистами. Центр «Досье» считает, что «фиксера Мартина» никогда не существовало.