Трамп отменил поездку на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса. Как передает РИА Новости, об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!" - сказал президент США.