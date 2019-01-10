В Азербайджане арестованы три чиновника

Отдел информации

По факту коррупции задержаны трое сотрудников Джалилабадского центра занятости населения, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Среди задержанных директор центра Мехди Аббасов, главный бухгалтер Хафиз Мамедов и ведущий специалист Зия Мурадов.

Их подозревают в получении взятки в размере 1500-2000 манатов у 60 человек, которые обратились за получением стройматериалов. Материалы должны были быть представлены бесплатно в рамках программы по обеспечению самозанятости населения.

По факту ведется расследование.

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