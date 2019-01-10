В Азербайджане арестованы три чиновника
По факту коррупции задержаны трое сотрудников Джалилабадского центра занятости населения, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Среди задержанных директор центра Мехди Аббасов, главный бухгалтер Хафиз Мамедов и ведущий специалист Зия Мурадов.
Их подозревают в получении взятки в размере 1500-2000 манатов у 60 человек, которые обратились за получением стройматериалов. Материалы должны были быть представлены бесплатно в рамках программы по обеспечению самозанятости населения.
По факту ведется расследование.