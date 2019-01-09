Культурный центр СГБ идет в народные массы фото
Культурный центр СГБ поставил спектакль о новых похождениях сказочного персонажа Тык-тык ханум. Спектакль для детей был показан 10 января в Сумгаитском государственном драматическом театре.
Режиссером-постановщиком спектакля и автором сценария является Захра Гулиева.
В комментарии журналистам начальник отдела общественных связей СГБ Ариф Бабаев отметил, что целью постановки является вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, азербайджанства и национально-духовных ценностей, что является важной составной частью молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которую успешно продолжает президент Ильхам Алиев.
«Впервые Культурный центр СГБ проводит подобное мероприятие за пределами Баку. Планируется проведение подобных мероприятий и в других городах и регионах страны. Считаем, что эта постановка обрадует детей и понравится всем. Талантливый коллектив Культурного центра СГБ прилагает все силы для этого», - сказал он.
Спектакль, который отличается изобилием декораций, ярких костюмов и веселой музыки, повествует о Тык-тык ханум, которая отправилась на поиски Деда Мороза. Она мечтает стать его Снегурочкой, но по пути сталкивается с различными приключениями.
Образ всеми любимой Тык-тык ханум воплотила 6-летняя актриса Нурай Рахман. Другие роли сыграли актеры Культурного центра и сотрудники СГБ.