Культурный центр СГБ поставил спектакль о новых похождениях сказочного персонажа Тык-тык ханум. Спектакль для детей был показан 10 января в Сумгаитском государственном драматическом театре.

В комментарии журналистам начальник отдела общественных связей СГБ Ариф Бабаев отметил, что целью постановки является вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, азербайджанства и национально-духовных ценностей, что является важной составной частью молодежной политики, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, которую успешно продолжает президент Ильхам Алиев .

«Впервые Культурный центр СГБ проводит подобное мероприятие за пределами Баку. Планируется проведение подобных мероприятий и в других городах и регионах страны. Считаем, что эта постановка обрадует детей и понравится всем. Талантливый коллектив Культурного центра СГБ прилагает все силы для этого», - сказал он.

Спектакль, который отличается изобилием декораций, ярких костюмов и веселой музыки, повествует о Тык-тык ханум, которая отправилась на поиски Деда Мороза. Она мечтает стать его Снегурочкой, но по пути сталкивается с различными приключениями.

Образ всеми любимой Тык-тык ханум воплотила 6-летняя актриса Нурай Рахман. Другие роли сыграли актеры Культурного центра и сотрудники СГБ.