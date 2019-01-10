В Америке начался ипотечный бум

Ипотечные ставки в США упали до минимума с апреля 2018 года, что заметно простимулировало спрос. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитический обзор ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя ставка по 30-летним кредитам за неделю снизилась с 4,51 до 4,45 процента, по 15-летним — с 3,99 до 3,89 процента годовых, отметили в компании. На этом фоне количество ипотечных заявок подскочило на 20 процентов.

По данным Freddie Mac, отрицательная динамика по ставкам отмечается уже два месяца.