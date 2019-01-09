МИД Эквадора дал совет Ассанжу

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу следует сдаться властям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эквадорское радио FM Mundo.

Валенсия отметил, что у Ассанжа есть два варианта: либо остаться в посольстве на «неопределенный срок», либо сдаться британским властям.

«Этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — заключил Валенсия.

Также министр подчеркнул, что дипмиссия продолжает настаивать, чтобы Ассанж строго придерживался разработанных для него правил поведения в посольстве.