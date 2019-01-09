CNN: США вывозят военную технику из Сирии
В течение последних нескольких дней из Сирии была транспортирована первая партия наземной военной техники, сообщает телеканал CNN.
Что это за техника, не уточняется. Не сообщается и о том, была ли она вывезена из Сирии по земле или по воздуху.
Источник CNN не сообщил, из какой части Сирии была вывезена американская военная техника. Предположительно, речь идет о северной части страны.
Военные осуществляют вывод в соответствии с приказом, подписанным экс-министром обороны Джеймсом Мэттисом незадолго до того, как он покинул свой пост 31 декабря.
Первые сообщения о начале вывода американского воинского контингента из Сирии публиковались еще в конце декабря.