В Германии сторонники ПКК напали на офис турецкой молодежи
Сторонники террористической организации ПKK / YPG напали на офис Союза турецкой молодежи (TGB) в Кёльне, передает Anadolu.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как нападавшие разбивают окна здания и расписывают его стены лозунгами в поддержку террористической организации.
Глава кёльнского отделения TGB Селахаттин Гюнгёр осудил нападение и призвал правоохранительные органы Германии принять меры для предотвращения новых инцидентов. По его словам, возглавляемая им структура подвергалась аналогичному нападению и в прошлом.
«На сайте, известном своей близостью к террористам, была опубликована новость об этой атаке, а также видео и фотокадры, на которых запечатлен момент нападения. Также есть фото нападавшего, известно и его имя. Мы проинформировали об этом полицию», - рассказал Гюнгёр.
По его словам, в последнее время в Европе участились нападения террористов ПКК на различные организации и учреждения, в том числе и на мечети.
Место происшествия посетил генконсул Турции в Кёльне Джейхун Эрджиес. Дипломат призвал правоохранительные органы принять незамедлительные меры по привлечению виновников инцидента к ответственности.