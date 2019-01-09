В Германии сторонники ПКК напали на офис турецкой молодежи

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как нападавшие разбивают окна здания и расписывают его стены лозунгами в поддержку террористической организации.

Глава кёльнского отделения TGB Селахаттин Гюнгёр осудил нападение и призвал правоохранительные органы Германии принять меры для предотвращения новых инцидентов. По его словам, возглавляемая им структура подвергалась аналогичному нападению и в прошлом.

«На сайте, известном своей близостью к террористам, была опубликована новость об этой атаке, а также видео и фотокадры, на которых запечатлен момент нападения. Также есть фото нападавшего, известно и его имя. Мы проинформировали об этом полицию», - рассказал Гюнгёр.

По его словам, в последнее время в Европе участились нападения террористов ПКК на различные организации и учреждения, в том числе и на мечети.

Место происшествия посетил генконсул Турции в Кёльне Джейхун Эрджиес. Дипломат призвал правоохранительные органы принять незамедлительные меры по привлечению виновников инцидента к ответственности.