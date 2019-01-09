Катар предоставит Ираку миллиард долларов

На переговорах с президентом Ирака Бархамом Салехом эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подтвердил готовность эмирата инвестировать в восстановление инфраструктуры Ирака миллиард долларов,сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный офис МИД Катара.

Президент Ирака приехал в Доху после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео, который в воскресенье также посетит Катар для участия в конференции стратегического диалога.

Кроме того, лидеры двух стран договорились запустить прямой судоходный путь между портами Хамада в Катаре и Умм Каср в Ираке для развития экономических и торговых отношений.