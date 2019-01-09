Туркменбаши посвятил стихи жеребенку

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение "Ровач" ("Процветающий") в честь жеребенка, родившегося 1 января 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на правительственную газету "Нейтральный Туркменистан".

Согласно информации, стихотворение посвящено жеребенку буланой масти, подаренному от имени личного состава туркменского МВД главе государства во время посещения животноводческого комплекса министерства.

Президента Туркмении также попросили дать имя первому ахалтекинцу, родившемуся в новом году. Учитывая, что жеребенок появился на свет в год, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания", президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал его Ровач.

На следующий день Бердымухамедов "посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своем рабочем кабинете... и написал это стихотворение.