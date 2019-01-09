В Азербайджане введен акциз на импорт энергетических напитков

Так, ставка таможенной пошлины на импорт одного литра безалкогольного энергетического напитка составит 0,3 доллара, для безалкогольных энергетиков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15 процентов от стоимости товара (при условии, что ставка не будет меньше 0,7 доллара за литр).

В Азербайджане решением Кабинета министров введены таможенные пошлины и акцизный налог на импорт энергетических напитков, сообщает пресс-служба Кабмина.

При этом, решение по ставкам для последней категории энергетиков будет действовать до 15 декабря 2019 года.

Что касается энергетиков с содержанием алкоголя, то таможенная ставка для них составит два доллара за литр.

Также решением Кабинета министров вводятся ставки акцизного налога на импорт энергетиков. Для безалкогольных энергетиков акциз составит три маната за один литр, а для алкогольных – два маната за литр.

Решение Кабмина вступает в силу спустя 30 дней после публикации.