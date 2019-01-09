В России разрешат сбивать гражданские самолеты-нарушители

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на разработанный в Минобороны РФ проект постановления правительства.

Уточняется, что открывать огонь на поражение будут лишь в том случае, если существует опасность, что преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. В первую очередь речь идет о лайнерах, зашедших в бесполетные зоны.

При этом до уничтожения пилота будут предупреждать о последствиях, пытаться перехватить и сопровождать в случае необходимости.

В военном ведомстве отметили, что подготовленные меры идентичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. В настоящее время документ находится на стадии межведомственных согласований.