Ильхам Алиев собрал министров Фото

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 2018 год и предстоящим задачам, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с вступительной речью.

Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социального развития населения Сахиль Бабаев, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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