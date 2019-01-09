Ильхам Алиев собрал министров Фото
Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 2018 год и предстоящим задачам, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с вступительной речью.
Затем выступили министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социального развития населения Сахиль Бабаев, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.