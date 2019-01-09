Пашинян: «Революцию сделали, а денег не дали»

И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян после новогодних праздников встретился с предпринимателями из армянской диаспоры и призвал их активнее вкладывать инвестиции в экономику республики, а также вовлекать в это дело бизнесменов тех стран, в которых они проживают, пишет газета «Айкакан жаманак».

«Пашинян пожаловался на то, что несмотря на произошедшие в Армении политические изменения, активность в экономической жизни незначительная, в то время как ожидания были очень большими», - отмечает издание.

Отметим, что согласно отчетам всех международных финансовых организаций, самым большим препятствием для инвестиций в экономику Армении являются неурегулированный конфликт с Азербайджаном и закрытая граница с Турцией. Без решения этих вопросов ни одна «бархатная революция» не превратит Армению в привлекательную страну для инвесторов. Видимо, разочарование Пашиняна со временем будет все большим…