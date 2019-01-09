Москва может обменять задержанных украинских моряков

Москва может обменять задержанных в Керченском проливе украинских моряков на россиян, которые находятся в заключении в Украине, пишет газета "Известия" со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник.

В свою очередь, источники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили изданию, что обмен, скорее всего, состоится после президентских выборов в стране.

В Госдуме РФ заверили: процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам.

Напомним, в ноябре прошлого года Россия задержала три судна украинских ВМС, обвинила их в том, что украинские корабли неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В результате три украинских судна и 24 члена экипажа были арестованы. В настоящий момент 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", трое раненных при задержании – в медицинском блоке СИЗО "Матросская тишина".