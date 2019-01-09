Синоптики о погоде на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха составит ночью 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 765 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8, на высокогорных территориях 10-14 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.