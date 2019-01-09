Россия отказалась обменивать американского шпиона на Бутину

Обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана не будут обменивать на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Такое заявление сделали в российском МИД, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что речи об обмене американца на арестованных за границей граждан РФ не идет и что Уилана ждет суд. На Смоленской площади подтвердили, что мужчине предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), на данный момент он содержится в СИЗО «Лефортово», ему грозит до 20 лет заключения.