2019 год объявили «Годом Насими»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год «Годом Насими», сообщает АзерТАдж.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров республики, посвященном итогам 2018 года и предстоящим государственным задачам.

«Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане в 2019 году будет отмечаться 650-летие великого поэта Имадеддина Насими», - отмечается в информации.

Согласно инфоомации, президент Ильхам Алиев, учитывая, что в этом году будет отмечаться 650-летие великого поэта Имадеддина Насими, объявил 2019 год в нашей стране «Годом Насими».