Правительство Армении и «Газпром Армения» продолжают переговоры в связи с ценой на российский газ, стоимость которого на границе повысилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубов. Вчера, 10 января, и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян заявил армянским СМИ, что вопрос поставок российского газа в Армению не закрыт и «правительство Армении находится в постоянном контакте с российской стороной».

«Я лишь могу гарантировать то, что Никол Пашинян и другие должностные лица, которые вовлечены в переговорный процесс, делают все, чтобы обеспечить максимально выгодный результат для Армении», - заверил он.

Напомним, что несмотря на неоднократные заверения руководства Армении о намерении добиться понижения цены на газ, 31 декабря Россия повысила его стоимость. И при этом армянский вице-премьер Мгер Григорян, ведущий переговоры по цене на газ с армянской стороны, сказал, что двусторонние переговоры могут длиться месяцами.

Никол Пашинян не раз уверял, что армянские потребители не почувствуют изменений – газ для них не подорожает. Однако для Армении все может закончиться весьма плачевно, о чем и рассказал в интервью ереванскому сайту «Первый информационный» экономист Вардан Бостанджян.

Он совершенно справедливо указал на то, что переговоры по газу с Россией должны иметь не только экономический, но и политический характер: «Суверенитет, независимость, свобода – это хорошие вещи, но все это также включает риски, при которых небольшие нации, как правило, испытывают большие трудности».

В свою очередь, председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян считает, что здесь есть проблема политических и экономических интересов: «У российской стороны есть определенные политические интересы, которые, очевидно, хотят сделать доступным нашему правительству. Есть вещи, которыми (Москва – ред.) недовольна, и хочет держать нас под своим влиянием: это может быть связано с вопросом «НКР» (кавычки наши – ред.), или с вопросом генерального секретаря ОДКБ, и так далее».