Россия может отобрать у Армении последнее имущество Газовый кнут
Правительство Армении и «Газпром Армения» продолжают переговоры в связи с ценой на российский газ, стоимость которого на границе повысилась со 150 до 165 долларов за тысячу кубов. Вчера, 10 января, и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян заявил армянским СМИ, что вопрос поставок российского газа в Армению не закрыт и «правительство Армении находится в постоянном контакте с российской стороной».
«Я лишь могу гарантировать то, что Никол Пашинян и другие должностные лица, которые вовлечены в переговорный процесс, делают все, чтобы обеспечить максимально выгодный результат для Армении», - заверил он.
Напомним, что несмотря на неоднократные заверения руководства Армении о намерении добиться понижения цены на газ, 31 декабря Россия повысила его стоимость. И при этом армянский вице-премьер Мгер Григорян, ведущий переговоры по цене на газ с армянской стороны, сказал, что двусторонние переговоры могут длиться месяцами.
Никол Пашинян не раз уверял, что армянские потребители не почувствуют изменений – газ для них не подорожает. Однако для Армении все может закончиться весьма плачевно, о чем и рассказал в интервью ереванскому сайту «Первый информационный» экономист Вардан Бостанджян.
Он совершенно справедливо указал на то, что переговоры по газу с Россией должны иметь не только экономический, но и политический характер: «Суверенитет, независимость, свобода – это хорошие вещи, но все это также включает риски, при которых небольшие нации, как правило, испытывают большие трудности».
В свою очередь, председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян считает, что здесь есть проблема политических и экономических интересов: «У российской стороны есть определенные политические интересы, которые, очевидно, хотят сделать доступным нашему правительству. Есть вещи, которыми (Москва – ред.) недовольна, и хочет держать нас под своим влиянием: это может быть связано с вопросом «НКР» (кавычки наши – ред.), или с вопросом генерального секретаря ОДКБ, и так далее».
Гагик Макарян считает, что подорожание российского газа на границе приведет к росту цен по всей цепочке, а ведь экономика сильно зависит от газа, так как в Армении прошла газификация, и многие заводы уже годами используют именно «голубое топливо».
Повышение цены на газ означает, что Армения потеряет свою конкурентоспособность, считает Гагик Макарян и предлагает пересмотреть соглашения с Россией.
Между тем армянский эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян полагает, что хотя сегодня можно утверждать, что повышение цены на границе не повлечет за собой серьезных социально-экономических сдвигов, однако при рассмотрении вопроса в долгосрочном, стратегическом ключе риски становятся очевидными: «Как и 5 лет назад в газотранспортной системе Армении может образоваться долг, для покрытия которого армянские власти могут пойти на передачу российской стороне тех или иных инфраструктур».
Армянский аналитик Арам Аматуни по этом поводу отметил, что последние годы были «апофеозом системного подрыва государственной сопротивляемости Армении, одно из последствий которой в настоящее время царит в газовой сфере».
Иными словами, Россия может отобрать последнее имущество у Армении.