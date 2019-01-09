Масштабные военные учения в Иране

В Иране в районе Исфахана стартовали учения Fadayeeyan Harim Velayat 8, сообщает ИРНА.

Согласно информации, военно-воздушные силы армии ИРИ осуществили план ночной бомбардировки с помощью бомбардировщиков дальнего, ближнего и среднего радиуса действия, успешно поразив цели условного противника.

По словам заместителя командующего ВВС армии ИРИ бригадного генерала Хамида Вахеди, данные учения отличаются более высокой плотностью огня и точностью поражения стационарных и подвижных целей на земле и в воздухе, а также применением боеприпасов точечного поражения, отдаленного действия и высокой разрушительной силы.

Иранский генерал акцентировал внимание на том, что в ходе учений применяются боеприпасы, произведенные в Иране.