Захарова снова грубо наехала на Азербайджан

Задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о жалобах на недопуск лиц армянской национальности в Азербайджан.

"Я видела большое количество сообщений, в том числе в социальных сетях. В течение праздников тоже были инциденты, мы фиксировали их и ранее. Мы регулярно ставили этот вопрос перед азербайджанской стороной, говорили о том, что подобные случаи, к сожалению, становятся традицией, к сожалению, нехорошей и неправильной", - отметила Захарова.

"Указанные факты, с нашей точки зрения, являются грубым нарушением прав граждан России", - отметила Захарова.

По ее словам, они «противоречат духу и букве ряда российско-азербайджанских договоров и соглашений».

"МИД России неоднократно обращал внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения. Требовали мы прекратить эту практику – и задержания, и высылки. Она несовместима с дружественными отношениями между странами", - сказала Захарова.

Российская сторона получила заверения от азербайджанского руководства, что ситуация будет исправлена. "И мы очень на это рассчитываем", - подчеркнула Захарова.

Отметим, что Мария Захарова традиционно выступает с проармянской позиции. Официальный представитель МИД России также регулярно выступает с критикой в адрес азербайджанской стороны, игнорируя нарушения прав граждан Азербайджана со стороны Армении.