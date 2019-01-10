Открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае запланировано на 15 января. При этом на церемонии открытия планируется участие большой правительственной делегации из Азербайджана. Об этом haqqin.az заявили в Министерстве экономики Азербайджана.

Комментируя информацию о посещении Торгового дома Азербайджана со стороны вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, в Минэкономики отметили, что правитель Дубая посетил торговый центр, в котором расположено азербайджанское представительство.

«Правитель Дубая посетил торговый центр и увидел там Торговый дом Азербайджана. Шейха заинтересовало торговое представительство и поэтому он решил зайти туда. Официальное же открытие Торгового дома в Дубае состоится 15 января», - сказали в Минэкономики.

По информации haqqin.az, Минэкономики направило приглашение шейху Дубая для участия на открытии Торгового дома.