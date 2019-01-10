Минэкономики Азербайджана: «Шейх Аль Мактум не сказал, что придет» видео; обновлено 17:21
Открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае запланировано на 15 января. При этом на церемонии открытия планируется участие большой правительственной делегации из Азербайджана. Об этом haqqin.az заявили в Министерстве экономики Азербайджана.
Комментируя информацию о посещении Торгового дома Азербайджана со стороны вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, в Минэкономики отметили, что правитель Дубая посетил торговый центр, в котором расположено азербайджанское представительство.
«Правитель Дубая посетил торговый центр и увидел там Торговый дом Азербайджана. Шейха заинтересовало торговое представительство и поэтому он решил зайти туда. Официальное же открытие Торгового дома в Дубае состоится 15 января», - сказали в Минэкономики.
По информации haqqin.az, Минэкономики направило приглашение шейху Дубая для участия на открытии Торгового дома.
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Как-то не по-азербайджански: чиновники не встретили Шейха Дубая
Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов эмир Дубая Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум посетил открывшийся накануне Торговый дом Азербайджана в Дубае. Однако данный визит обернулся неприятным курьезом.
Ранее торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев в интервью журналистам заявил, что в Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе по сфере туризма.
В редакцию haqqin.az попали уникальные кадры посещения шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом Торгового дома Азербайджана. Оказалось, что высокого гостя так никто и не встретил. В зале не было не только представителей азербайджанской делегации и дипломатов, но и просто сотрудников информационного офиса.
Правителю Дубая не осталось ничего иного, как вместе со своей свитой покинуть пустое помещение торгового представительства Азербайджана.
Отметим, что в открытии Торгового дома Азербайджана в Дубае должны были принять участие некоторые азербайджанские министры, но они так и не приехали.