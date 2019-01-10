Итальянский специалист прокомментировал публикации в прессе о его скорой отставке, связанной с вылетом «Нефтчи» из Кубка Азербайджана.

«В первую очередь, мне хотелось бы узнать, откуда происходят эти слухи, - говорит Бордин. – Пресса пишет, что я покину команду? Меня эти статьи не интересуют. Мы сконцентрированы на своей работе. Все, что происходит снаружи, нас не касается. Мы знаем, что будет трудно, впереди еще два круга чемпионата».

Напомним, что после половины игр в Премьер-лиге «Нефтчи» лидирует с 33 очками. На 2-м месте «Карабах», у которого 30 очков.

Что касается Кубка страны, то там «Нефтчи» проиграл в четвертьфинале «Сумгаиту».

13 января команда отправляется на сбор в Анталью, где проведет три контрольных матча – против румынского «Газ Метана» (18 января), чешского «Слована» (23 января) и болгарского «Берое» (26 января).

«Почему мы проведем в Анталье всего три матча? У нас своя программа, и мы действуем согласно ей. Другие команды проведут больше игр? Не знаю, как у других. У нас будет так.

Мы хорошо поработали в Баку. Сегодня у нас восстановительная тренировка. В Анталье будем работать над «физикой».

Уйдет ли из команды Кваме Карикари? У нас с ним хорошие отношения. Мы ждали от него многого, чтобы добиваться общей цели. Сейчас у него есть предложения от других клубов. Ждем его решения.

То же самое могу сказать о Славко Браличе. У него есть варианты. Мы в ожидании его выбора.

Сами мы ищем атакующего футболиста – полузащитника или нападающего. Самое главное, чтобы у любого футболиста, который перейдет в «Нефтчи», все было в порядке в голове. То есть чтобы он вместе с нами шел к общей цели».

Роберто Бордин коснулся и темы усиления главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Карабаха», который вернул в состав бразильца Рейналдо и очень близок к возвращению Ричарда Алмейды.

«Конечно, это два сильных элемента, которые приобрел «Карабах», - говорит наставник «Нефтчи». – Когда они играли за «Карабах», показывали очень хороший футбол. Надеюсь, что и мы сможем усилиться хорошими игроками».