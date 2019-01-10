В Москве ответили на слова Лукашенко

Беларусь останется для России надежным партнером, а Москва продолжит курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском, сказала на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего накануне, что Москва может потерять союзника в лице Минска, пишет информагентство RNS.

«Хотела бы сказать, что Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны», — сказала Захарова.

Москва считает, что в рамках Союзного государства России и Беларуси еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, накануне, выступая на заседании правительства, Александр Лукашенко сказал, что Россия может потерять Беларусь как союзника на западном направлении, если Москва не учтет интересы союзного государства и не договорится о компенсации потерь Минска от налогового маневра в нефтяной сфере.