Российские наемники подавляют протесты в Судане
Русскоязычные наемники частной военной компании, предположительно, "ЧВК Вагнера" задействованы в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме, пишет британская газета Times.
Это же подтверждает местная газета Sudan Tribune, которая также упоминает "ЧВК Вагнера". По ее данным, связанная с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным структура давно работает на восточном побережье страны, но с 26 декабря "вагнеровцев" видели также в Хартуме, столице Судана.
Несколько представителей суданской оппозиции рассказали журналистам, что они тренировали суданский спецназ (NISS) и силы разведки, задействованные в подавлении протестов. Также они показали фотографии десятков белокожих мужчин в камуфляжной форме на бронированной технике, которые патрулировали антиправительственные митинги.
Источники в NISS подтвердили, что наемники "Вагнера" действительно работают с суданскими спецслужбами и силами безопасности. Но в чем это сотрудничество выражается - отказались рассказывать.
Протесты в Судане продолжаются с 19 декабря. Жители Судана недовольны резким ростом цен на хлеб (более чем в три раза) и другие товары, а также нехваткой в стране бензина. Из-за экономического кризиса цены на товары в Судане в последнее время выросли вдвое, а инфляция достигла 70%. Протестующие недовольны действиями, которые в этой связи предпринимает президент Омар аль-Башир, пришедший к власти 30 лет назад, в 1989 году в результате поддержанного исламистами военного переворота.
10 января стало известно, что при подавлении протестов погибли три человека (ранее сообщалось о гибели еще 19), но Amnesty International оценивает общее число убитых при подавлении протестов в 37 человек. Также сообщалось об аресте более чем 800 протестующих. Власти сообщили, что во время протестов было сожжено 118 зданий, включая 18 помещений, которые принадлежали полиции, а также почти 200 автомобилей.
По данным Bloomberg, "вагнеровцы" на территории Африки действуют в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Судане: в обеих странах компанию связывают с золотодобывающими и алмазными приисками. В ЦАР, по данным Sudan Tribune, "вагнеровцы" были задействованы для охраны президента Фостен-Арканжа Туадеры и для охраны нескольких приисков. Летом 2018 года в ЦАР погибли российские журналисты, которые поехали туда снимать фильм о деятельности "ЧВК Вагнера".
Также, по данным агентства, структуры Пригожина уже действуют или пытаются закрепиться в Африке в Конго, на Мадагаскаре, в Гвинее и Ливии.
Президент Судана Омар аль-Башир в ноябре 2017 года и летом 2018 года приезжал с визитами в Сочи и в Москву и встречался с президентом Владимиром Путиным. По итогам визита стороны в том числе договорились развивать военное сотрудничество между странами. Речь также шла о строительстве в Судане российской военной авиабазы на побережье Красного моря и закупках вооружения для суданской армии, в частности - 30 истребителей и ПВО, но официально об отправке в Судан наемников "Вагнера" ничего не сообщалось.