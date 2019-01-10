Российские наемники подавляют протесты в Судане

Это же подтверждает местная газета Sudan Tribune, которая также упоминает "ЧВК Вагнера". По ее данным, связанная с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным структура давно работает на восточном побережье страны, но с 26 декабря "вагнеровцев" видели также в Хартуме, столице Судана.

Несколько представителей суданской оппозиции рассказали журналистам, что они тренировали суданский спецназ (NISS) и силы разведки, задействованные в подавлении протестов. Также они показали фотографии десятков белокожих мужчин в камуфляжной форме на бронированной технике, которые патрулировали антиправительственные митинги.

Источники в NISS подтвердили, что наемники "Вагнера" действительно работают с суданскими спецслужбами и силами безопасности. Но в чем это сотрудничество выражается - отказались рассказывать.

Протесты в Судане продолжаются с 19 декабря. Жители Судана недовольны резким ростом цен на хлеб (более чем в три раза) и другие товары, а также нехваткой в стране бензина. Из-за экономического кризиса цены на товары в Судане в последнее время выросли вдвое, а инфляция достигла 70%. Протестующие недовольны действиями, которые в этой связи предпринимает президент Омар аль-Башир, пришедший к власти 30 лет назад, в 1989 году в результате поддержанного исламистами военного переворота.

10 января стало известно, что при подавлении протестов погибли три человека (ранее сообщалось о гибели еще 19), но Amnesty International оценивает общее число убитых при подавлении протестов в 37 человек. Также сообщалось об аресте более чем 800 протестующих. Власти сообщили, что во время протестов было сожжено 118 зданий, включая 18 помещений, которые принадлежали полиции, а также почти 200 автомобилей.