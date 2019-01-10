Зверское убийство в центре Баку фото, обновлено
Убитым в центре Баку молодым человеком оказался Эмин Асиф оглу Шамиев (1996 г.р.). Об этом haqqin.az сообщили в Бакинской городской прокуратуре.
Согласно информации, убийство совершено на улице Салатын Аскеровой, 64. На месте происшествия находятся начальник Управления полиции района и прокурор.
Молодой человек был убит ударом ножа в сердце. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана.
Оперативно-следственная группа предпринимает неотложные меры по поимке преступника.
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В эти минуты в центре Баку совершено зверское убийство. Как сообщили haqqin.az очевидцы происшествия, инцидент произошел вблизи станции метро «Низами».
Неизвестные ударили ножом молодого человека, который скончался на месте от полученных ранений.
Haqqin.az выясняет подробности убийства в правоохранительных органах.