США заблокировали поставку Израилем в Хорватию F-16

Израиль не сможет выполнить заключенный с Хорватией договор по поставкам истребителей F-16, поскольку эти поставки заблокировали США, как страна-производитель. Об этом сказал глава минобороны Хорватии Дамир Крстичевич после встречи с главой военного ведомства Израиля Уди Адамом, передает РИА Новости.

Сумма сделки должна была составить почти $500 млн. Загреб должен был получить 12 истребителей F-16 с вооружением, подержанных, но модернизированных Израилем в области системы авионики, и два авиасимулятора.

F-16 должны были заменить в ВВС Хорватии самолеты МиГ-21 советского производства.

Кроме того, хорватские пилоты и техники должны были пройти необходимое обучение.

Однако США выступили категорически против поставок, на что имели право как страна-производитель истребителей.